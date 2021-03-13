أروقة المحاكم

المصدر: إعداد : محمد فودة

توجه سائقا أجرة لتناول الطعام وتركا مركبتيهما في ساحة رملية بمنطقة حمدان، وفوجئا بكسر زجاج المركبتين وسرقة حافظة نقود بها 1400 درهم من المركبة الأولى، فيما لم يجد اللصان اللذان قبض عليهما لاحقاً شيئاً في المركبة الأخرى، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة في دبي التي أحالتهما بدورها إلى محكمة الجنايات.

وقال شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة، إنه شارك في ضبط المتهمين وأقرا بأنهما اشتركا مع ثالث هارب في كسر زجاج مركبتي أجرة وسرقا 1400 درهم، وأنهما نفذا نحو 50 جريمة مماثلة.

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محمد فودة: mfouda@ey.ae

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