أروقة المحاكم

المصدر: إعداد : محمد فودة

أحالت النيابة العامة في دبي مديراً (عربياً) حضورياً، وموظفاً (آسيوياً) غيابياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة تزوير أكثر من 180 صورة ضوئية لمعاملات تخص جهة حكومية.

ـ قضت محكمة الجنايات، في دبي، بحبس عاطل سنتين، بتهمة حيازة مادتين مخدرتين، وأفاد شاهد من شرطة دبي بأن معلومات وردت حول تعاطي المتهم للمخدرات وأنه يحوز كمية منها، فتم استصدار إذن من النيابة العامة، وانتقل برفقة فرقة المكافحة إلى مقر إقامة المتهم في أحد الفنادق، وألقي القبض عليه، وبتفتيش سيارته عثر على مواد مخدرة.

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محمد فودة: mfouda@ey.ae

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