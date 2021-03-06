المصدر: إعداد : محمد فودة

قضت محكمة الجنايات، في دبي، بسجن زائر (إفريقي) 10 سنوات، أدين بجلب وحيازة 34.4 كيلوغراماً من مخدر الحشيش عبر المطار، كما عاقبته بغرامة 50 ألف درهم، ثم الإبعاد بعد قضاء العقوبة.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأنه تم القبض على المتهم، البالغ من العمر 26 عاماً، في شهر أكتوبر الماضي، حينما اشتبه مفتشو الجمارك في كثافة غير طبيعية بحقيبة سفره، وضبطت المخدرات بحوزته، وأنكر من جهته معرفته بمحتويات الحقيبة، وأن شخصاً طلب منه تسليمها إلى آخر.

وقال مفتش بجمارك دبي، في تحقيقات النيابة العامة، إن المتهم وصل إلى المبنى رقم 2 في مطار دبي، واشتبه في حقيبتَيْ سفره، فسأله ما إذا كان يحوز شيئاً يريد الإفصاح عنه فأنكر، لكن بتفتيش الحقيبة عثر على المخدرات في حقيبته، فأحيل إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومنها إلى النيابة العامة التي أحالته إلى محكمة الجنايات فقضت بإدانته، ومعاقبته بالسجن 10 سنوات. كما قضت المحكمة بالسجن خمس سنوات، وغرامة 20 ألف درهم بحق عاطل (عربي)، سهل تعاطي المواد المخدرة لمتهم آخر محال إلى محكمة الجنح.

وأفاد شاهد من شرطة دبي، في تحقيقات النيابة العامة، بأن معلومات موثوقة المصدر وردت إلى الإدارة حول حيازة المتهم مواد مخدرة، فتم استصدار إذن النيابة العامة، والقبض عليه بأحد الفنادق، وكان برفقته ساعة الضبط شخص آخر كان في حالة غير طبيعية، حيث كان يتلعثم في حديثه، بما يؤشر إلى أنه تحت تأثير المواد المخدرة.

وبتفتيش الشخص الأخير احترازياً، لم يعثر بحوزته على شيء، لكنه أرشد عن مكان سيارته، حيث عثر داخلها على علبة سجائر بداخلها كيس بلاستيك شفاف، يحوي مادة مخدر الحشيش، وأقر بأنه حصل عليه من المتهم في هذه القضية، دون مقابل مالي، وأكد المتهم ذلك لافتاً إلى أنه حاز الحشيش، ولا يذكر من أين، وظل معه فترة طويلة إلى أن قرر إعطاءه إلى المتهم الثاني.

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