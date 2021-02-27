أروقة المحاكم

المصدر: إعداد : محمد فودة

استولى عاملان (آسيويان) على 56 ألف درهم عن طريق السحب النقدي، ومن خلال بطاقة ائتمانية حصلا عليها من أحد البنوك بشهادة راتب مزورة، وتم القبض عليهما وإحالتهما إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنايات.

وقال مدير بالبنك في التحقيقات، إن أحد المتهمين تقدم بطلب لفتح حساب، وبالتدقيق على المستندات التي قدمها تبين أن شهادة الراتب منسوبة إلى مؤسسة معروفة، وتم مخاطبة المؤسسة وأكدت أنه ليس من موظفيها، لكن كان تم فتح الحساب وإصدار البطاقة وسحب 56 ألف درهم، بالتعاون مع متهم آخر.

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محمد فودة: mfouda@ey.ae

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