أروقة المحاكم

المصدر: إعداد : محمد فودة

باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة حارس أمن إفريقي بتهمة اقتحام شقة مع أربعة متهمين آخرين هاربين، وسرقة هاتفين نقالين و2000 درهم.

وقال المجني عليه في التحقيقات إنه يسكن مع شقيقه، وفوجئا بحارس البناية يقرع باب الشقة، ففتح له وفؤجئ بخمسة أشخاص يعتدون عليه وعلى شقيقه ضرباً، واستولى المتهم على هاتفيهما و2000 درهم من شقيقه.

وأضاف أن الحارس طلب منه إصدار تأشيرة عمل لشقيقته، وأخذ منه مبلغاً نظير التأشيرة، وحرّر له إيصالاً بالمبلغ، ولا يحق له المطالبة بالمبلغ باعتباره رسوم التأشيرة التي أصدرها فعلياً لشقيقته.

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محمد فودة: mfouda@ey.ae

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