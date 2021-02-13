أروقة المحاكم

المصدر: إعداد : محمد فودة

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة (آسيوي)، زوّر صورة ضوئية عن رخصة تجارية صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، باسم شركة خدمات فنية، وغيّر تاريخ انتهاء الرخصة بجعلها سارية المفعول، حتى يتمكن من دخول مجمع المرابع العربية السكني.

ـ أحالت النيابة العامة في دبي عاطلاً (إفريقياً) إلى محكمة الجنايات، بتهمة السرقة مع آخرين هاربين، بطريق الإكراه، هاتفين نقالين من شخص، بعد تهديده بسكين في منطقة بني ياس، لكن المجني عليه شاهد دورية شرطة فاستنجد بها، وتمكنت من ضبط أحد المتهمين، ولاذ شخصان بالفرار.

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محمد فودة: mfouda@ey.ae

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