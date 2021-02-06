أروقة المحاكم

المصدر: إعداد : محمد فودة

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عصابة مكونة من ثمانية متهمين سطوا ليلاً على مستودع وسرقوا أدوات صحية بقيمة 35 ألف درهم. واعترف اثنان من المتهمين في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة بأنهما شاركا في تنفيذ الجريمة التي خطط لها متهمان آخران، إذ توجهوا جميعاً إلى المستودع وكسروا قفل الباب، ثم سرقوا أدوات الصحية وباعوها لمحل خردة.

وقال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد عن سرقة مستودع، وتم تحديد هوية عدد من المتهمين وقبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدداً من السرقات.

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محمد فودة: mfouda@ey.ae

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