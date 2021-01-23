حبس موظف هدد أسرة بالقتل ونشر صور الزوجة

المصدر: إعداد : محمد فودة

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس موظف (عربي) ستة أشهر، يليها الإبعاد، لإدانته بتهديد رجل وزوجته وابنته بالقتل، والإساءة إليهم بألفاظ خادشة للحياء، فضلاً عن الإساءة للذات الإلهية، وذلك بسبب قطع علاقتهم به، وقيام الأم بحجبه (بلوك) على تطبيق «واتس أب».

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إن المتهم دأب على إرسال رسائل نصية لزوجته وابنته، تحتوي على عبارات تهديد بالقتل، وإسناد أفعال خادشة للحياء، وذلك بسبب قطع علاقتهم به، لافتاً إلى أن المتهم كتب بالنص «لو ما صالحتوني سأفضحكم».

وأضاف أن المتهم أرسل لابنته رسالة يهددها بقتل أمها لو حجبته على تطبيق «واتس أب» مرة أخرى، مشيراً إلى أن المتهم توصل إلى صور زوجته، ونقلها إلى هاتفه، ونشرها بين عدد من أصدقائه، بهدف تشويه سمعتها، لأنها كانت ترفض الخروج معه هو وزوجته، وتبادل الزيارات معهما.

وأفاد شاهد عيان صديق للطرفين بأن المتهم أرسل إليه صور المجني عليها الثانية (الزوجة)، وكان يعرض عليه الصور حين يراه.

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