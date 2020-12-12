أروقة المحاكم

المصدر: إعداد : محمد فودة

أحالت النيابة العامة في دبي شقيقين إلى محكمة الجنايات، واتهمت الأول بتزويد الثاني بالمخدرات، فيما اتهمت الأخير بتزويد شابة عربية بالمخدرات.

وقال شاهد، من شرطة دبي، إن المتهم له سوابق في مجال المخدرات، ووصلت معلومات بحيازته كمية منها هو وشقيقه بقصد البيع، وانتقلت فرق مداهمة إلى مقر سكنه في قرية جميرا، وتم القبض على المتهم الأول، وبتفتيش مقر سكنه عثر على حقيبة تحتوي على أقراص مخدرة وورق لف، واعترف بحيازتها بقصد التعاطي، وبتفتيش سكن شقيقه، عثر على أقراص مخدرة، واعترف المتهم بالحصول عليها من شقيقه، وأنه زود امرأة بالمخدرات دون مقابل.

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محمد فودة: mfouda@ey.ae

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