عاطل يصيب زميله بعاهة مستديمة بسبب «الأغاني»

المصدر: إعداد : محمد فودة

طلب رجل من زميله في السكن (عاطل آسيوي) خفض صوت الموسيقى، حتى يستطيع النوم، فانهال عليه ضرباً أثناء نومه، وأصابه بعاهة مستديمة في عينه، وتم القبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة في دبي، التي أحالته إلى محكمة الجنايات.

وقال المجني عليه، في تحقيقات النيابة العامة، إنه كان بمقر سكنه ليلة الواقعة برفقة المتهم الذي يقيم معه في الغرفة ذاتها، وكان الأخير متعاطياً مشروبات كحولية، ويقوم بالغناء والصراخ وتشغيل الموسيقى بصوت مرتفع عن طريق هاتفه، فطلب منه خفض الصوت والخلود إلى النوم حتى يستطيع أن ينام، لأن الوقت متأخر، فيما توجه هو إلى سريره.

وأضاف أنه بعد نحو خمس دقائق تقريباً، حينما كان مستلقياً على سريره دخل عليه المتهم، وسحب الغطاء من عليه، وسحبه من رجليه ورماه على الأرض، ثم لكمه في رأسه بقوة، واعتدى عليه بأداة - كان يحملها - في عينه اليسرى، فترنح المجني عليه وشعر بالدوار، وحضر الموجودون في المنزل، وسيطروا على المتهم، واتصلوا بالإسعاف التي حضرت إلى المكان برفقة دورية الشرطة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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