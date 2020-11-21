أروقة المحاكم

المصدر: إعداد : محمد فودة

باشرت محكمة الجنايات، في دبي، محاكمة تاجر بتهمة تزوير صورة رخصتين تجاريتين، كما ارتكب تزويراً في محرر غير رسمي، عبارة عن شيك بقيمة مليون درهم، لصالح امرأة احتال عليها بالمحررات المزورة، واستولى على 414 ألف درهم، بعد أن أقنعها بأنه مدير الشركتين. وقالت المجني عليها، في التحقيقات، إنها أعطت المتهم 414 ألف درهم، بهدف إقامة مشروع تجاري، وتسليمها أرباحاً بناء على مساهمتها، وحرر لها شيكاً بمليون درهم ضماناً، وعقد شقة باسمها، واكتشفت أن الرخصتين مزورتان، وكذلك الشيك، وتبين أن المتهم كان وسيطاً عقارياً، وأن المشروع قائم بالفعل، لكن لا توجد فيه شقق مسجلة باسمها.

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محمد فودة: mfouda@ey.ae

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