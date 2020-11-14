المصدر: إعداد : محمد فودة

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن ثلاث سنوات، ثم الإبعاد، بحق ثلاثة آسيويين أدينوا بارتكاب جناية السرقة ليلاً من شخصين بالإكراه من داخل فيلا، مستخدمين سلاحاً عبارة عن سكين كبيرة الحجم.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة، في دبي، بأن المتهمين الثلاثة تسللوا إلى فيلا ممنين أنفسهم بغنيمة ضخمة، بعد أن علموا أنها مملوكة لتاجر كبير، واعتدوا على حارس سبعيني، وقيدوا يديه ورجليه، لكنهم لم يتحصلوا في النهاية إلا على مفتاح سيارة، وحاولوا إجبار سائق كان موجوداً في غرفة أخرى على فتح باب الجراج لإخراج السيارة، لكنهم فشلوا ففروا هاربين، ونجحت شرطة دبي في القبض عليهم.

وقال حارس المنزل، في التحقيقات، إنه كان نائماً في غرفته، حينما فوجئ بشخص يجثم فوقه، ويطلب منه التزام الصمت وإلا سيقتله، وأخبره بأنهم موجودون لسرقة الذهب والنقود، فأكد له أنه لا يعرف مكانها، فانهالوا عليه ضرباً، وقيدوا يديه وقدميه، ورشوا وجهه بمخدر، ثم سرقوا مفتاح سيارة، وتوجهوا إلى غرفة السائق.

من جهته، قال السائق، في التحقيقات، إنه كان في غرفته نحو الساعة الثالثة والنصف صباحاً، حينما فوجئ بثلاثة ملثمين يقتحمون المكان، ويحمل أحدهم سكيناً، وهدده بالقتل إذا لم يدله على مفتاح التحكم في باب المنزل فأجاب بأنه لا يعلم، فلكمه أحدهم، وسقط مغشياً عليه.

وذكر شاهد، من شرطة دبي، أنه شارك في عملية البحث والتحري عن المتهمين، وتم تحديد مواقعهم والقبض عليهم، وأقر المتهم الأول بأنه «مخطط الجريمة»، وكان على علم بأن صاحب الفيلا من كبار التجار، ويحوز أموالاً في منزله، فعرض على المتهمين الآخرين خطة السطو على الفيلا، وارتدوا الأقنعة والقفازات، وتسلقوا الجدار الخارجي وهاجموا الحارس والسائق، لكنهم لم يستطيعوا الاستيلاء إلا على مفتاح سيارة.

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