أروقة المحاكم

المصدر: إعداد : محمد فودة

■باشرت محكمة الجنايات، في دبي، محاكمة حارس (إفريقي)، متهم بسرقة كابلات كهربائية، تقدر قيمتها بنحو 62 ألف درهم، من الشركة التي يعمل فيها.

وأفاد موظف بالشركة المجني عليها، في تحقيقات النيابة العامة، بأن موظفي التدقيق أبلغوه بوجود سرقة في الكابلات، التي كانت موجودة داخل حاوية حديدية داخل الشركة، فأبلغ الشرطة التي ضبطت المتهم وأقر بجريمته.

ـ بدأت محكمة الجنايات في دبي محاكمة خادمة استغلت وجودها بمفردها في منزل مخدومها، وسرقت خزينة صغيرة، تحتوي على مبلغ 45 ألف درهم.

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محمد فودة: mfouda@ey.ae

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