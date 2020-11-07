أروقة المحاكم

المصدر: إعداد : محمد فودة

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عاطل (26 عاماً)، شارك مع آخرين محكوم عليهم في قضايا مماثلة، وآخرين هاربين، في استدراج شخص عن طريق فتاة تلاعبت به ودعته إلى منزلها لاحتساء الشاي، ليفاجأ بأنه سقط في فخ عصابة تضم نساء ورجالاً أفارقة، اعتدوا عليه، وسرقوا منه 19 ألفاً و500 درهم. وقال المجني عليه في التحقيقات إنه تعرف إلى فتاة عبر «واتس أب»، وأوهمته بأنها أميركية، ودعته إلى شقتها لتناول الشاي، وعندما توجه إليها خرجت له فتاة إفريقية، ودعته إلى الدخول، وفور دخوله فوجئ بإغلاق الباب، وهجمت عليه أربع فتيات، وأربعة رجال، ضربوه، وسحبوا من بطاقته 19 ألفاً و500 درهم.

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محمد فودة: mfouda@ey.ae

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