أروقة المحاكم

المصدر: إعداد : محمد فودة

ـ قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس مدير حسابات آسيوي، وتغريمه 201 ألف درهم، بعد إدانته بسرقة حافلتين من الشركة التي يعمل فيها.

وأقر المتهم في تحقيقات النيابة بسرقة حافلتين من الشركة التي يعمل فيها، وتصرفه فيهما، بسبب خلافات مع المدير. ـ لم تكتف مقيمة عربية بانتهاك القانون، ما تسبب في القبض عليها، واقتيادها إلى أحد مراكز الشرطة في دبي، بل تمادت في تصرفاتها، واعتدت على خصوصية شرطية بتصويرها أثناء تأدية عملها، فأحيلت إلى النيابة العامة بتهم إضافية، ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسها ثلاثة أشهر، يليها الإبعاد.

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محمد فودة: mfouda@ey.ae

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