أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عضوين في عصابة آسيوية تضم متهمين آخرين هاربين، سرقوا 71 لفة من الكابلات الكهربائية بقيمة 52 ألف درهم.

وأفاد أمين مستودع الشركة في تحقيقات النيابة بأنه توجه إلى عمله، وفوجئ باختفاء قفل المستودع، وسرقة كمية من الكابلات الكهربائية.

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي إنه تم تشكيل فريق عمل جمع معلومات موثوقة ساعدت في تحديد هوية الجناة، وتوصل إلى المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بأنه شارك مع متهمين آخرين في الجريمة، وتوجهوا في سيارة إلى المكان، وسرقوا الكابلات، وباعوها لتاجر بسعر بخس، وكان نصيبه 150 درهماً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news