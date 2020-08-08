المصدر: تقدمها المحامية هدى فلامرزي. ■ من المصدر

■أجريتُ عملية نتج عنها خطأ طبي، فرفعت قضية على الطبيب إلا أنه بعد مرور عام حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.. فلماذا؟

■■استحدث المشرع بنص المادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية شرطاً لرفع دعاوى التعويض بسبب المسؤولية الطبية أمام المحاكم، وهو أن يتم اللجوء والعرض علي لجان المسؤولية الطبية قبل رفعها حتى يتم إصدار تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة لإثبات وجود خطأ طبي من عدمه.

وتوجد اللجان الطبية بهيئة الصحة في دبي وتتكون من أطباء مختصين ومعتمدين بكتابة التقارير بشأن الأخطاء الطبية، ويمكن تقديم طلب إلى اللجان عن طريق الذهاب إلى الهيئة وتقديم الشكوى مع المستندات أو زيارة موقعها الإلكتروني www.dha.gov.ae.

وتتم مقابلة المتضرر وإجراء الفحص اللازم له لتحديد الضرر ونسبة العجز، حيث إن هذه اللجان خصها المشرع الإماراتي دون غيرها بتقديم الرأي بوجود الخطأ الطبي من عدمه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه وعلاقة السببية بينه وبين الضرر، وتحديد نسبة العجز في العضو المتضرر بالمريض إن وجد مع إبداء الرأي في أية أمور أخرى تطلب منها في هذا الشأن.

وبعد استلام التقرير الناتج عن اللجنة الطبية يجب على الشخص الذهاب للمحكمة وفتح دعوى التعويض لدى المحكمة المختصة.

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