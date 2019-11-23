أروقة المحاكم

المصدر: إعداد : محمد فودة

■■أحالت النيابة العامة عاطلاً خليجياً، يبلغ من العمر 21 عاماً، إلى محكمة الجنايات في دبي، بتهمة تسهيل تعاطي مؤثرين عقليين لامرأة أحيلت إلى محكمة الجنح والمخالفات. واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بالتهمة المنسوبة إليه، مشيراً إلى أنه منح المتهمة الأخرى مخدّري الكريستال والحشيش بهدف التعاطي.

■■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة ستة متهمين تواطأوا في سرقة مركبة تابعة لإحدى الدوائر الحكومية، إذ توجه اثنان منهم إلى موقع السيارة وتمكّن أحدهما من فتح الباب بطريقة فنية من خلال سلك معدني ثم نزع قفل باب السائق بواسطة مفك، واصطنعوا مفتاحاً للقفل، ثم تمكنوا من تشغيل المركبة وسرقتها.

وقال مسؤول في الدائرة الحكومية إن السيارة كانت معطلة في منطقة رملية، وحين تفقّدها المعنيون في الدائرة فوجئوا باختفائها من المكان.

■■شاهدت امرأة عربية إعلاناً عبر شبكة «فيس بوك» لشخص يدّعي أنه إماراتي، ويمكنه استخراج تأشيرات الإقامة والزيارة لجميع الجنسيات بمقابل مادي، فتواصلت مع صاحب الإعلان الذي طلب منها صوراً لوثائق شخصية، منها جواز السفر بالإضافة إلى مبلغ 4500 درهم، فسلّمته النقود، وبعد فترة أرسل إليها صورة ضوئية لإذن دخول إلكتروني منسوب إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، قبل أن تكتشف أنها وقعت ضحية احتيال لكاتب ملفات عربي الجنسية زوّر مع آخرين هاربين إذن الدخول، وتم القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنايات.