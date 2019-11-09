أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

- باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عاطلين آسيويين، تسللا إلى عزبة عائدة لأحد المواطنين، وسرقا منها 18 بطارية وجهاز تكييف، تبلغ قيمتها نحو 32 ألف درهم، مستغلين خلو العزبة من الحراسة.

واعترف المتهمان في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب جريمة السرقة، بعد أن علما بوجود عزبة خالية من الحراسة، وأفادا بأنهما قاما ببيع المسروقات لأحد التجار في إمارة أخرى.

- أحالت النيابة العامة في دبي عاطلاً عربياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة تسهيل تعاطي مخدر الحشيش لمتهمة محالة إلى محكمة الجنح في دبي.

وعثر فريق مكافحة المخدرات على ثلاثة أكياس بلاستيكية تحتوي على مخدر الحشيش، وأدوات تعاطٍ، وبتحليل دم المتهمة تبين تعاطيها المخدر، فيما أقر المتهم بحيازته المخدرات بقصد التعاطي.

- تزعَّم عاطل خليجي، يبلغ من العمر 27 عاماً، عصابة متخصصة في السرقة بالإكراه، وقُبض عليه بعد أن هاجم وبقية أفراد العصابة أحد الأشخاص بعد خروجه من المسجد، وسحب المتهم المبلغ من جيب المجني عليه، ثم صفعه قبل أن يبادر بالفرار.

وقال المجني عليه إنه كان خارجاً من المسجد حين هاجمه المتهم وأربعة أشخاص آخرين، وهدده أحدهم بسكين، وسحب منه المتهم المقبوض عليه مبلغ 2500 درهم، فتوسل إليه لترك بطاقة هويته التي سرقها، لكنه صفعه مرتين على وجهه، ودفعه أرضاً، لافتاً إلى أنه تعرف إلى المتهم حين عُرض عليه في طابور التشخيص، وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات من قبل النيابة العامة في دبي.