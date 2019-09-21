أروقة المحاكم

المصدر: إعداد : محمد فودة

■■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عامل آسيوي يعمل في شركة صرافة معروفة، سرق من أحد الزبائن مبلغ 6000 درهم، لكن كاميرات المراقبة كشفته.

وقال المجني عليه إنه توجه للصرافة لتغيير عملة، وأثناء انشغاله بالإجراءات وضع ظرفاً فيه مبلغ نقدي (6000 درهم) على طاولة الصرافة وغادر المكان، وبعد عودته إلى المنزل اكتشف اختفاء المغلف، فعاد إلى فرع شركة الصرافة، وراجع كاميرات المراقبة، وتبين أن العامل الذي يتولى تنظيف الزجاج، استغل وجود المغلف على الطاولة وأخفاه في جيب بنطاله، وتم القبض على المتهم الذي أقر بالاستيلاء على المغلف، وتحويل النقود إلى بلاده.

■■أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات عاملاً آسيوياً سهّل تعاطي مخدر الكريستال لمتهم آخر محال إلى محكمة الجنح، إذ زوّده بمخدرات دون مقابل.

وقال شاهد من شرطة دبي إن معلومات موثوقة المصدر، وردت حول قيام أحد الأشخاص بتعاطي المخدرات، فتم تحديد موقعه والقبض عليه، والحصول على عينة منه، وبفحصها تم التأكد من تعاطيه المخدرات، وأرشد إلى المتهم، مشيراً إلى أنه منحه المخدرات دون مقابل.

■■استولى عاطل آسيوي على 36 ألف درهم، إجمالي الحد الائتماني لبطاقة ائتمانية حصل عليها من بنك محلي مستخدماً مستندات مزوّرة، منها قسيمة إقامة وبطاقة هوية ووثيقة تفيد عمله في شركة معروفة، وحين توقف عن سداد الأقساط المستحقة على البطاقة، راجع البنك الشركة التي ردت بأن المتهم ليس أحد موظفيها، وتم القبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنايات، حيث تباشر محاكمته.