أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

- أحالت النيابة العامة في دبي، بائعاً عربياً يبلغ من العمر 35 عاماً إلى محكمة الجنايات، بتهمة تسهيل تعاطي مخدر الحشيش لامرأة أحيلت إلى محكمة الجنح بتهمة التعاطي، كما تبين من خلال فحص المتهم أنه تعاطى مؤثرات عقلية في وقت القبض عليه.

وقال شاهد إثبات من شرطة دبي، أمام المحكمة إن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بأن المتهم يتعاطى المواد المخدرة ويحوز كمية منها بقصد ترويجها على المتعاطين مقابل مبالغ مالية، وبناء عليه تم استصدار إذن من النيابة العامة والانتقال إلى مسكنه، وبمداهمته عثر على امرأة في حالة غير طبيعية، وفي هذه الأثناء حضر المتهم وألقي القبض عليه وعثر بحوزته على المخدرات.

- باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة مدير يحمل جنسية دولة عربية، بتهمة التحرش بموظفة تعمل لديه، وذلك حين طالبته بمستحقاتها المتأخرة، إذ لمس منطقة حساسة من جسدها، وحين قاومته اعتدى عليها بالضرب، فأبلغت الشرطة التي أحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات.

- جلب زائر كمية كبيرة من المخدرات عبارة عن ست لفافات بلاستيكية بداخلها كمية من الكوكايين تزن 8.6 كيلوغرامات أخفاها في حقيبتي سفر، وذلك بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي.

وأفاد المتهم في التحقيقات بأنه جلب المخدرات لتسليمها إلى شخص في دبي مقابل 23 ألفاً و500 دولار.