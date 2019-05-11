أروقة المحاكم

المصدر: إعداد : محمد فودة

- باشرت محكمة الجنايات، في دبي، إجراءات محاكمة عامل نظافة (آسيوي)، يعمل لدى إحدى الشركات التي تتولى أعمال التنظيف في مطار دبي، بتهمة سرقة نظارتين ثمينتين من طراز «فيندي» و«مايكل كورس»، بالإضافة إلى سماعة أذن أبل، وتبين أنه سرقها على فترات مختلفة، خلال قيامه بمهام عمله في تنظيف الطائرات، وذلك من جيوب مقاعد الركاب، وأقر المتهم بجرائمه، بعد أن عثر على المضبوطات بحيازته.

- أحالت النيابة العامة في دبي خمسة آسيويين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تزوير محررات رسمية بمساعدة موظفين عموميين حسني النية، والمستندات المزورة عبارة عن طلبات فتح ملفات رخص قيادة، باستعمالهم شهادات عدم ممانعة، قدموها إلى هيئة الطرق والمواصلات، وبناء عليها تم استصدار رخصة قيادة.

ـ أنكر زائر آسيوي وجود مخدرات في أحشائه، رغم ظهور أجسام غريبة في جسمه، حينما عرض على جهاز كشف الأحشاء في مطار دبي، من قبل مفتشي جمارك دبي، فتمت إحالته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومنها إلى المستشفى حيث عثر بداخله على 96 كبسولة بلاستيكية، تحتوي على مسحوق متحجر أبيض اللون، تزن أكثر من كيلوغرام و114 غراماً، وتبين لاحقاً أنها مخدر الكوكايين، فتمت إحالته إلى النيابة العامة، التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمته.