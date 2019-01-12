المصدر: إعداد : محمد فودة

انتحل عاطل آسيوي مهنة موظف في البلدية، وأوقف سائق تاكسي وصديقته، وهي فتاة تبلغ من العمر 22 عاماً، أثناء وجودهما في شاطئ الممزر، وأوهمهما بأنهما ارتكبا مخالفة السباحة ليلاً، مدعياً أن غرامتها 500 درهم، ثم استغل ذهاب الرجل إلى السيارة لإحضار هويته، واقتاد الفتاة عبر حاجز صخري خطر إلى الحديقة واغتصبها، بحسب تحقيقات النيابة التي أحالته إلى محكمة الجنايات في دبي.

وقالت المجني عليها إنها قدمت إلى الدولة لزيارة شقيقتها، وتوجهت مع صديقها إلى الشاطئ، ثم ظهر المتهم وطلب منهما إبراز الهوية، فرد صديقها بأنها لا تحوز هوية، لكونها زائرة، وطلب إمهاله دقائق لإحضار هويته، فبقيت مع المتهم، وحين تأخر صديقها في الحضور اتصلت عليه مرتين لكنه لم يرد، فاتصلت بابن عمها وأخبرته بما حدث، وأن المفتش المزعوم يريد اقتيادها إلى مركز الشرطة، فأخبرها بأن تذهب معه، فرافقت المتهم، واتصل بها صديقها في هذه الأثناء، لكنه أخذ الهاتف منها وطلب منه الحضور في المكان نفسه، ثم أغلق الهاتف واحتفظ به.

وأضافت أنه طلب منها تسلق الحاجز الحديدي للحديقة، فأخبرته بأن المكان مظلم، لكنه أكد أن هذا طريق مختصر، وهددها بإجراء مشدد إذا خالفته، ثم أجبرها على المشي على حاجز صخري زلق وخطر، ثم أخذها إلى منطقة رملية خلف الأشجار واغتصبها، أكثر من مرة، إلى أن غافلته وهربت بعد ارتداء ملابسها، وأدلت إلى الشرطة بأوصاف المتهم، وتعرفت إليه في طابور التشخيص.

فتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة، التي بدورها استكملت التحقيقات وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات في دبي..