أروقة المحاكم

المصدر: إعداد : محمد فودة

■أحالت النيابة العامة في دبي، خادمة إفريقية تبلغ من العمر 26 عاماً، إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة أموال وملابس من مخدومتها، فضلاً عن كونها تعمل لدى غير كفيلها.

وأفاد صاحب المنزل - رجل أعمال خليجي - بأنه قام بتشغيل الخادمة المتهمة وأخرى من الجنسية ذاتها، وذات صباح استيقظت الأسرة من النوم لتجد الخادمتين اختفيتا، واكتشف سرقة مبالغ مالية، فأبلغ الشرطة، وتم تسجيل قضيتين لكل منهما، وألقت أجهزة الأمن القبض على خادمة منهما تعمل لدى الغير فتم إحالتها إلى النيابة.

■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة أربعة آسيويين، خططوا للسرقة من داخل المركبات المتوقفة في الطريق العام، مستخدمين مطرقة في كسر الزجاج، واستولوا على مبلغ 2700 درهم من سيارة أحد الأشخاص.

وذكر شاهد من شرطة دبي، أن معلومات وردت عن تورط المتهمين في هذه الجرائم، فتم القبض على أحدهم وقاد إلى بقية أفراد العصابة فتم القبض عليهم واعترفوا بجرائمهم، وأحالتهم النيابة إلى محكمة الجنايات.

■ اختلس عامل تحميل في إحدى الشركات العاملة في مطار دبي سماعة هاتف متحرك، ونظارة شمسية من أمتعة أحد المسافرين الترانزيت القادمين إلى مطار دبي الدولي عبر طيران الإمارات، مستغلاً وظيفته، كما حاول اختلاس أشياء ثمينة تخص مسافرين آخرين، وذلك بتفتيشها لكن لم يجد ما يبحث عنه، وعثر رجال الشرطة بحوزة المتهم على المسروقات، بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي التي أحالته إلى محكمة الجنايات.