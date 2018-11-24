المصدر: إعداد : محمد فودة

أحالت النيابة العامة في دبي عاطلاً آسيوياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة تزوير 12 تأشيرة إذن دخول عمال منسوبة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بعد أن أوهم سائقاً بقدرته على استصدار تأشيرة إذن دخول عمال، وحصل منه على 70 ألف درهم مقابل استخراجها لعدد من أقاربه في بلاده.

وفوجئ العمال عندما وصلوا إلى مطار الدولة بأن تأشيرة إذن الدخول مزورة، واختفى المتهم بالاحتيال والتزوير، ولم يرد على اتصالاتهم إلى أن نجحت الأجهزة الأمنية في القبض عليه.

وقال المبلّغ في تحقيقات النيابة العامة إنه يعمل سائق تاكسي وتعرف إلى المتهم بالمصادفة قبل حدوث الواقعة بنحو ثلاثة أشهر، وسأله عن مهنته، فأجابه بأنه مندوب علاقات عامة مهمته استخراج تأشيرات عمل لحراس أمن شركات حراسة مختلفة في الدولة مقابل مبالغ مالية، فأخبره بأنه يريد توظيف خمسة من أقاربه بتلك المهنة، لافتاً إلى أن المتهم رحب بذلك وطلب منه صور جوازات سفرهم، وصوراً شخصية، وأرسل إليه عرض وظيفة في إحدى شركات الحراسة، ثم بعث إليه لاحقاً صور التأشيرات وحصل منه على 5000 درهم مقابل كل تأشيرة أصدرها.

وأضاف المبلغ أنه تحمس للفكرة وقبل وصول الدفعة الأولى من أقاربه طلب منه استخراج أربع تأشيرات أخرى، فنفذ له طلبه مقابل 6000 درهم لكل تأشيرة، وفي الدفعة الأخيرة طلب منه تأشيرات لثلاثة إضافيين، فأرسلها له مقابل 7000 درهم لكل تأشيرة، وبلغت القيمة الإجمالية لتلك التأشيرات 70000 درهم، وتبين لاحقاً أنها جميعاً مزورة.