المصدر: إعداد : محمد فودة

باشرت محكمة الجنايات، في دبي، محاكمة عاطل آسيوي استولى على مبلغ 27 ألف درهم، من بطاقة ائتمانية حصل عليها من أحد البنوك الموجودة في الدولة، مستخدماً مستندات زورها بمشاركة متهم آخر هارب، عبارة عن صورة تأشيرة إقامة، منسوبة للإدارة العامة للإقامة، وشهادة راتب منسوبة لإحدى الشركات، وكشف حساب مزور، وخدع بها موظفاً حسن النية.

وقال شاهد من البنك إن المتهم حضر إلى فرع البنك بأحد المراكز التجارية، وطلب فتح حساب والحصول على بطاقة ائتمانية، وقدم إلى موظف البنك شهادة راتب منسوبة إلى شركة طيران، وأبرز جواز سفره وبطاقة هويته، وتم أخذ صورة ضوئية منها، كما زود الموظفين بكشف حساب منسوب إلى أحد البنوك، وتحصّل على بطاقة ائتمانية بحد 27 ألفاً، واستخدم معظمها مرة واحدة بواقع 26 ألفاً و500 درهم لدى إحدى الشركات، إلا أنه لم يلتزم بسداد المبلغ في الوقت المطلوب.

وعندما حاول موظفو التحصيل في البنك التواصل معه، لم يتمكنوا من الوصول إليه عبر رقم الهاتف، فاتصلوا بالشركة التي يعمل بها، وكانت المفاجأة في رد مسؤوليها أنه لا يوجد موظف بهذا الاسم، وبإعادة فحص الأوراق المقدمة إلى البنك، تبين أن المتهم قدم مستندات مزورة.

إلى ذلك، قال شاهد من شرطة دبي إنه بعد تلقي بلاغاً بالواقعة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بالاتهامات والأدلة، أفاد بأن مديره السابق هو الذي أعطاه تلك الأوراق، وطلب منه فتح حساب، واستخراج بطاقة ائتمانية، ولم يكن يعرف أنها مزورة.