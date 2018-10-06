أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

■اختلس كاتب آسيوي 45 ألف درهم من الشركة التي يعمل فيها، من خلال تزوير إيصالات صادرة عن المنطقة الحرة في عجمان، بحسب تحقيقات النيابة العامة، التي أفات بأنه أدخل تغييرات على مبالغ الرسوم، ما أثار اشتباه الشركة، فتحرت عن الرسوم من خلال سلطة المنطقة الحرة، التي طلبت الإيصالات، لتكتشف أن الكاتب المتهم كان يتلاعب فيها، فتم تحرير بلاغ ضده، وأحيل إلى النيابة العامة في دبي، التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات.

■أحالت النيابة العامة في دبي خليجياً، يبلغ من العمر 28 عاماً، قاوم رجال مكافحة المخدرات أثناء محاولة ضبطه، وعثر بحوزته على أقراص مخدرة، وثبت من خلال فحصه أنه متعاطٍ للمخدرات، كما أحالت عاطلاً خليجياً تعدى بالضرب على قوة تابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أثناء ضبطه، وعثر بحوزته على علبة تحتوي على هيروين وأقراص مخدرة.

■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عامل آسيوي، أضرم النار في سيارة تابعة لشخص عربي، بعد أن سكب عليها «بنزين»، وهدد صاحبها بحرق مركبة أخرى، كما عرّض حياة العمال في ورشة المجني عليه للخطر، إذ أضرم النار في المركبة أثناء نومهم في ورشة كانت توجد فيها السيارة، وذلك بحسب تحقيقات النيابة العامة.

■ضبطت الجهات المعنية في دبي شخصاً عربياً وآسيويين نقلوا «ديزل» بطريقة خطرة، وأفاد شاهد من شرطة دبي بأنه شاهد المتهمين ينقلون الديزل من مركبة إلى أخرى، بمد خرطوم بينهما، لتهريبه وبيعه بطريقة غير شرعية، وأحالتهم النيابة إلى المحكمة.