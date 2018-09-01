«أمان» تعيد طفلة تائهة إلى ذويها

المصدر: محمد الرفاعي ــ عجمان

أعادت دورية «أمان» في شرطة عجمان، طفلة آسيوية تائهة (سبعة أعوام) إلى ذويها، إذ قام أفراد الدورية باصطحاب الطفلة والبحث عن منزلها في منطقة الاختصاص، وأشارت الطفلة إلى مكان سكنها، فتم استدعاء والدها إلى مركز شرطة النعيمية الشامل وتسليمه الطفلة.

وتفصيلاً، قال قائد عام شرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، إن دوريات «أمان» عثرت على طفلة (سبع سنوات) تائهة قرب جسر الراشدية، وكانت في حالة ارتباك وخوف، مشيراً إلى أن أفراد الشرطة الذين وجدوها هدأواها، وبعدها بدأوا بالتحدث معها حتى أوصلتهم إلى منطقة سكنها، وأشارت إلى بنايتها، وتواصلت الشرطة مع ذويها، وطمأنتهم على حالة الطفلة.

وأوضح أنه تم استدعاء والدها (31 عاماً) إلى مقر مركز شرطة النعيمية وتسليمه الطفلة، وشدد عليه للانتباه إلى أولاده، وعدم تركهم بمفردهم، مشيراً إلى أهمية دور الآباء في رعاية أبنائهم والمحافظة عليهم، وعدم إهمالهم، حتى لا يكونوا عرضة للضياع.