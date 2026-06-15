جمارك دبي تسهم في إحباط تهريب 1.3 طن حبوب مخدرة

أسهمت معلومات استخباراتية وتحليلات متقدمة، وفرتها جمارك دبي، في إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من الحبوب المخدرة من نوع «TAPENTADOL»، كانت قادمة عبر الشحن الجوي من إحدى الدول الآسيوية ومتجهة إلى دولة إفريقية، في عملية حالت دون وصول كميات هائلة من المواد المخدرة إلى الأسواق غير المشروعة، وأسهمت في حماية آلاف الأسر والشباب من مخاطر الإدمان والجريمة.

وتبلغ حمولة الشحنة نحو 1.332 طن من الحبوب المخدرة، في واحدة من أبرز القضايا التي تعكس أهمية التعاون الجمركي الدولي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية في مواجهة شبكات التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأكد مدير عام جمارك دبي، الدكتور عبدالله بوسناد، في بيان صحافي، أمس، أن هذا الإنجاز يمثل نموذجاً عملياً للدور العالمي الذي تقوم به دبي في دعم الأمن والاستقرار الدوليين، مشيراً إلى أن الإمارة أصبحت مركزاً عالمياً للتجارة المشروعة، وفي الوقت ذاته تعد شريكاً رئيساً في حماية المجتمعات من مخاطر المخدرات والجريمة المنظمة.

وقال: «إن هذا الإنجاز يعكس المكانة التي وصلت إليها دبي كشريك موثوق به في منظومة الأمن العالمي، ويؤكد أن الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والكفاءات البشرية والشراكات الدولية أصبح عاملاً حاسماً في استباق المخاطر والتصدي للشبكات الإجرامية العابرة للحدود».

بدوره، أكد المستشار الرئيس للشؤون الجمركية في جمارك دبي، ياسر المسلمي، أن فريق العمليات الخاصة في الدائرة يمتلك قدرات متقدمة في مجال الاستهداف والتحليل وإدارة المخاطر، ويعتمد على تحليل كميات ضخمة من البيانات واستخدام أفضل الأنظمة الرقمية والذكية لرصد المؤشرات المشبوهة وتقييم المخاطر المحتملة، كما يتمتع بخبرات تراكمية عالية وتدريب متواصل، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأعرب مسؤولو مصلحة الجمارك في الدولة الإفريقية عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجمارك دبي على المعلومات الدقيقة، والتعاون المثمر الذي أسهم بصورة مباشرة في نجاح عملية الضبط.

وأكدت الجهات الأمنية المختصة في تلك الدولة أن المعلومات، التي تم تمريرها من قبل جمارك دبي، شكلت أساساً مهماً لعملية الرصد والمتابعة التي انتهت بإحباط محاولة التهريب، مشيدة بالمهنية العالية والاحترافية التي تتمتع بها جمارك دبي في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الدولي.