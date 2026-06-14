شرطة دبي تُعيد لمسافر حقيبة تحوي 3 ساعات فاخرة وجهازي حاسوب

تمكنت الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، من إعادة حقيبة تحوي مُقتنيات ثمينة لمسافر خليجي، بعد فقدانها في منطقة القادمين بمبنى المطار 1، وذلك بفضل سرعة الاستجابة والمتابعة الدقيقة من فرق العمل المختصة.

وأوضح العقيد عبدالله فيصل الدوسري، مدير إدارة أمن مبنى المطار 1، أن مكتب المعثورات تلقى بلاغاً يُفيد بفقدان مسافر خليجي حقيبة في منطقة القادمين، وعلى الفور، اتخذت غرفة العمليات الإجراءات اللازمة، وراجعت خط سير المسافر، كما شكلت فريق عمل من مرتب الدورية الراجلة للبحث والتحري.

وأضاف العقيد الدوسري أن فريق العمل تمكن من العثور على الحقيبة في منطقة القادمين، وبعد التأكد من محتوياتها، تبين أنها تحوي ثلاث ساعات فاخرة من علامات تجارية كُبرى، تُقدّر قيمتها الإجمالية بـ103 آلاف و880 درهماً إماراتياً، إضافة إلى جهاز حاسب آلي وجهاز لوحي.

وأكد العقيد عبدالله فيصل الدوسري تسليم الحقيبة إلى صاحبها بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من ملكيته للمقتنيات. فيما أعرب المسافر عن بالغ شكره وتقديره لشرطة دبي، مشيداً بسرعة الاستجابة وكفاءة فرق العمل وحرصهم على إعادة المفقودات إلى أصحابها بكل احترافية ومهنية.