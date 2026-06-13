شرطة دبي تدعو إلى التعامل مع الجهات المرخصة في تشغيل العمالة المنزلية المؤقتة

دعت إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، أصحاب المنازل إلى ضرورة التعامل مع الجهات والشركات المرخصة والمُعتمدة فقط في تشغيل العمالة المنزلية المؤقتة أو العاملين بنظام الساعات اليومية، مؤكدة ً أن هذا الإجراء يُسهم في حماية المنازل والممتلكات وتعزيز السلامة المجتمعية.

وأكدت شرطة دبي ضرورة التأكد من هوية العامل أو العاملة قبل مباشرة العمل، وعدم السماح بدخول أشخاص غير معروفين أو غير مصرح لهم إلى المنازل. وعدم ترك المبالغ المالية أو المجوهرات والمقتنيات الثمينة في أماكن ظاهرة أثناء تواجد العمالة المؤقتة في المنازل، مع ضرورة حفظ الوثائق والمقتنيات المهمة في أماكن آمنة، بما يحد من فرص تعرضها للسرقة أو فقدان الممتلكات، مشددة في الوقت ذاته على أهمية مراقبة الأطفال وكبار السن وعدم تركهم بمفردهم مع أشخاص غير موثوقين، حفاظاً على سلامتهم وسلامة أفراد الأسرة.

ودعت إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تصرفات أو سلوكيات تثير الشك أو الريبة من قبل العمالة المنزلية المؤقتة أو العاملين بنظام الساعات اليومية، عبر تطبيق شرطة دبي من خلال خدمة "عين الشرطة"، أو عبر الاتصال على الرقم 901.