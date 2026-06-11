"جنح دبي" تقضي بحبس سائق طارد آخر وأجبره على الوقوف وعرض حياته للخطر

أحالت النيابة العامة في دبي سائقاً إلى محكمة المرور للجنح والمخالفات بعد اتهامه بمطاردة مركبة أخرى والانحراف المفاجئ أمامها لإجبار سائقها على التوقف، في تصرف عرض حياة المجني عليه ومستخدمي الطريق للخطر، وانتهى بحكم قضائي قضى بحبسه ثلاثة أشهر وإيقاف رخصة قيادته لمدة سنة.

وكشف المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي أن تفاصيل الواقعة بدأت عندما حاول المجني عليه الخروج بمركبته من منطقة أسواق البرشاء، إلا أن وجود مركبة متوقفة بصورة تعرقل الحركة حال دون تمكنه من التحرك.

وفي تلك الأثناء كان المتهم يقف خلفه ويستخدم بوق المركبة بصورة متكررة ويومض بالأضواء الأمامية مطالباً إياه بالتحرك.

وأضاف أن المجني عليه أوضح للمتهم أن سبب التأخير يعود إلى وجود مركبة أخرى تعيق السير، إلا أن ذلك لم يهدئ من غضبه. وبعد فتح الطريق وتحرك المركبات، فوجئ المجني عليه بالمتهم يلاحقه بصورة متهورة، قبل أن ينحرف بشكل مفاجئ أمامه ويغلق الطريق عليه لإجباره على التوقف.

وأشار الفلاسي إلى أن المتهم ترجل بعد ذلك من مركبته متجهاً نحو المجني عليه في محاولة للاعتداء عليه، الأمر الذي دفع الأخير إلى الهروب سريعاً من المكان تفادياً للمواجهة، فيما تعرضت مركبته لأضرار أثناء محاولته الفرار.

وأكد أن نيابة السير والمرور باشرت التحقيق فور ضبط المتهم، ووجهت إليه تهم تعريض حياة الآخرين للخطر وإتلاف مال مملوك للغير، قبل إحالته إلى المحكمة المختصة التي انتهت إلى إدانته ومعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وإيقاف رخصة قيادته لمدة سنة.

وشدد الفلاسي إلى أهمية التحلي بضبط النفس وأخلاق الطريق، مؤكداً أن التعامل مع أي خلاف أو سلوك مروري خاطئ يجب أن يترك للجهات المختصة، وأن القانون كفيل بحماية الحقوق ومحاسبة المخطئين دون أن يضع الأفراد أنفسهم تحت طائلة المساءلة القانونية.