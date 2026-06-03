حادث خطير لسائق دراجة نارية قاد عكس السير في دبي

أصيب سائق دراجة نارية بإصابات بليغة إثر اصطدام مباشر بمركبة على شارع داخلي في منطقة مجان بدبي، بعدما كان يقود دراجته عكس اتجاه حركة السير، وفق ما أفادت به القيادة العامة لشرطة دبي.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور العميد جمعة سالم بن سويدان إن الحادث وقع نتيجة قيادة سائق الدراجة النارية عكس اتجاه السير، ما أدى إلى اصطدام مباشر مع مركبة كانت تسير في مسارها الصحيح، وأسفر الحادث عن تعرض سائق الدراجة لإصابات بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واضاف أن مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقى بلاغاً بالحادث، وعلى الفور انتقلت دوريات المرور وفرق الإسعاف إلى الموقع، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعقب الحادث، جددت شرطة دبي تحذيرها من مخاطر القيادة عكس حركة السير، مؤكدة أن هذا السلوك يعد من أبرز أسباب الحوادث المرورية الجسيمة والمميتة، نظراً لما يسببه من مواجهات مباشرة بين المركبات ومستخدمي الطريق.

وأشار بن سويدان إلى أن قيادة المركبات أو الدراجات عكس اتجاه السير تمثل تهديداً مباشراً لحياة السائقين والمشاة، فضلاً عن تسببها في تعطيل حركة المرور وإلحاق خسائر بشرية ومادية جسيمة.

ودعا جميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالمسارات الصحيحة واحترام القوانين والأنظمة المرورية حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وأكد أن شرطة دبي تواصل تنفيذ حملات التوعية المرورية للحد من السلوكيات الخطرة على الطرق، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين دعماً لأمن الطرق وسلامة المجتمع.

وتبلغ قيمة مخالفة قيادة المركبة عكس اتجاه السير 600 درهم و4 نقاط مرورية سوداء مع حجز المركبة لمدة 7 أيام، إضافة إلى مخالفة عرقلة حركة السير البالغة 500 درهم.