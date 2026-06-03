شاب يتهم صديقته بالاستيلاء على سيارة بـ 170 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها شاب، اتهم فيها صديقته بالاستيلاء على سيارته البالغة قيمتها 170 ألف درهم، ورفض إعادتها إليه، مشيرة إلى أنه لم يقدم دليلاً على أن السيارة في حوزة المدعى عليها.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد صديقته، طالب فيها بإلزامها بردّ المركبة محل النزاع فوراً إليه، وإلزامها أن تؤدي للمدعي القيمة السوقية للمركبة والمقدرة بمبلغ 170 ألف درهم، مع إلزامها تحمل المسؤولية الكاملة عن أي تلفيات أو أضرار قد تلحق بالمركبة نتيجة تركها في الطريق العام دون تسليمها إليه، وذلك على سند من أنه يمتلك المركبة محل الدعوى، وقد وضعت المدعى عليها يدها وترفض إعادتها إليه، فيما حضرت المدعى عليها بشخصها، وقدمت مذكرة جوابية ومستندات اطلعت عليها المحكمة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحكمة غير مُلزَمة بتتبع الخصوم في شتى مناص حججهم ودفاعهم، كما أنها غير ملزمه بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها، مشيرة إلى أن ادعاء المدعي قد جاء مرسلاً، من دون تقديم الدليل على أن السيارة موضوع الدعوى بحوزة المدعى عليها، وكان المدعي هو المكلف بإثبات دعواه، الأمر الذي يستلزم رفضها بحالتها، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.