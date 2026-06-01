3541 حادثاً مرورياً و3 وفيات في الفجيرة خلال الربع الأول

كشفت مؤشرات النقل، الصادرة عن مركز الفجيرة للإحصاء، تسجيل 3541 حادثاً مرورياً في إمارة الفجيرة، خلال الربع الأول من العام الجاري، أسفرت عن 39 إصابة وثلاث وفيات، تزامناً مع مواصلة القيادة العامة لشرطة الفجيرة تنفيذ برامج توعوية ومبادرات مجتمعية، تستهدف رفع الوعي المروري وتعزيز الالتزام بقواعد السير.

وتفصيلاً، سجل يناير الماضي 1169 حادثاً مرورياً نتجت عنها 20 إصابة، من دون تسجيل وفيات، بينما بلغ عدد المركبات المسجلة (جديد وتجديد) 61 مركبة، وعدد رخص القيادة الصادرة أو المجددة 4716 رخصة، وخلال فبراير رصدت الإمارة 1067 حادثاً مرورياً أسفرت عن 19 إصابة، ووفاة واحدة، بينما بلغ عدد المركبات المسجلة 86 مركبة، وعدد رخص القيادة الصادرة أو المجددة 4395 رخصة.

أما مارس فقد سجل 1305 حوادث مرورية نتجت عنها 19 إصابة وحالتا وفاة، في حين بلغ عدد المركبات المسجلة 62 مركبة، وعدد الرخص الصادرة أو المجددة 4259 رخصة، وبحسب المؤشرات فقد بلغ إجمالي المركبات، المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، 209 مركبات، بينما وصل إجمالي رخص القيادة الصادرة أو المجددة إلى 13 ألفاً و370 رخصة.

وفي موازاة المؤشرات المرورية، تواصل القيادة العامة لشرطة الفجيرة ممثلة في مركز خدمات المرور والترخيص، تنفيذ ورش عمل ومحاضرات وبرامج توعوية تستهدف مختلف فئات المجتمع، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الثقافة المرورية والحد من مسببات الحوادث.

وتركز البرامج التوعوية على إبراز أهمية الالتزام بالسرعات المحددة، وربط حزام الأمان، وترك مسافة الأمان، وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة، إلى جانب التوعية بمخاطر السلوكيات المرورية الخطأ، وانعكاساتها على سلامة مستخدمي الطريق.

كما تستهدف المبادرات السائقين وأولياء الأمور وطلبة المدارس والأسر ومستخدمي الطريق، عبر برامج تنفذ بالتعاون مع جهات حكومية وشركاء استراتيجيين، بهدف ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية في المحافظة على السلامة المرورية.

وفي هذا السياق، شاركت شرطة الفجيرة أخيراً في تنظيم ورشة توعوية بعنوان «طريقك الآمن يبدأ بوعي»، بالتعاون مع بلدية الفجيرة في مجلس مريشيد، ضمن مبادرات «عام الأسرة»، حيث تناولت الورشة عدداً من المحاور المتعلقة بالسلوكيات المرورية الآمنة، ودور الأسرة في غرس مفاهيم الوعي المروري لدى الأبناء، وتعزيز الالتزام بقواعد الطريق منذ الصغر.