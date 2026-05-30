سائق ينام وسط الطريق داخل سيارته

بلاغ غير اعتيادي تلقته شرطة دبي عن توقف مركبة في منتصف الطريق على أحد التقاطعات في منطقة نايف، وحين انتقلت الدورية فوجئت بأن السائق نائم داخل السيارة، وبإخضاعه للفحص تبين أنه تحت تأثير المشروبات الكحولية فأحيل إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة السير التي قضت بإدانته، وعاقبته بغرامة قدرها 5000 درهم مع وقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ ورد إلى غرفة العمليات يفيد بوجود مركبة متوقفة بشكل يثير الاستغراب في منتصف أحد التقاطعات، ما دفع دورية شرطة للتوجه فوراً إلى الموقع، لكن المشهد الذي واجهه رجال الشرطة لم يكن اعتيادياً، إذ عثروا على سيارة صالون متوقفة وسط الطريق، بينما كان سائقها غارقاً في نوم عميق داخل المركبة، غير مدرك لحالة الارتباك المروري التي تسبب بها.

وبحسب ما أثبته الشرطي في محضر الضبط، حاول أفراد الدورية إيقاظ السائق، ليتبين فور الاقتراب منه انبعاث رائحة، الأمر الذي استدعى إخضاعه للفحص وجاءت النتيجة إيجابية.

وخلال التحقيقات أقر المتهم بتعاطي المشروبات الكحولية قبل قيادته المركبة، كما اعترف بقيادة السيارة وهو تحت تأثير ذلك، وطلب أمام المحكمة استعمال الرأفة بحقه، مشيراً إلى أنه تناول المشروبات في اليوم السابق للواقعة.

وأشارت المحكمة إلى أن توقف المركبة في منتصف الطريق، بينما كان قائدها نائماً، شكّل دليلاً واضحاً على فقدانه القدرة الطبيعية على القيادة الآمنة، مؤكدة أن اعتراف المتهم جاء صريحاً ومتطابقاً مع الوقائع الفنية المثبتة بالأوراق.

ورغم ثبوت الاتهامات رأت المحكمة منحه قدراً من الرأفة، مكتفية بتغريمه 5000 درهم، مع وقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من صيرورة الحكم نهائياً.