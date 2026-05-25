سمكة قرش تقتل رجلاً في ولاية كوينزلاند الأسترالية

توفي رجل إثر هجوم سمكة قرش بولاية كوينزلاند في شمال أستراليا، أمس، في ثالث حالة وفاة نتيجة هجوم سمكة قرش هذا العام في البلاد. وأفادت شرطة كوينزلاند، في بيان، بأن الرجل، البالغ 39 عاماً، توفي متأثراً بجروحه بعد انتشاله من الماء، عقب الهجوم الذي وقع في منطقة كينيدي شول المليئة بالشعاب المرجانية.

وذكرت الشرطة أن فِرَق الإنقاذ استُدعيت إلى نقطة هال ريفر هيدز قبيل الظهر (02:00 بتوقيت غرينتش).

وجاء في البيان أنه «تم انتشال الرجل من الماء، لكنه فارق الحياة متأثراً بجروحه».

ووقعت الحادثة على بعد حوالى 160 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة كيرنز السياحية الشهيرة.

وأفاد عدد من مشغلي قوارب الصيد المحليين بأن الرجل، الذي لم تكشف الشرطة عن اسمه، كان يمارس صيد الأسماك بالرمح في الموقع، وتُعد كينيدي شول منطقة صيد شهيرة في المياه العميقة، وقال جيرارد بايك، من شركة «هوكد أب فيشينغ»، إن قاربه كان على بُعد ستة أميال من كينيدي شول، وشاهد أعداداً كبيرة من أسماك القرش «الشرسة وغير المتوقعة» في المنطقة.

وأضاف: «كنا نصطاد سمك الماكريل الإسباني، والتهمت مجموعة من ست أسماك قرش سمكة واحدة من هذا النوع، على بُعد أربعة أمتار من حافة القارب».

وتابع: «لم نكن لنغامر حتى بلمس الماء».

ولفت بايك إلى أنه سمع نداء خدمات الطوارئ عبر جهاز اللاسلكي الخاص بقاربه، وقال مُشغّل قوارب آخر، يملك قارباً في مكان قريب، إن هجمات أسماك القرش في المنطقة نادرة، على الرغم من وجود أسماك «قرش الثور» وأسماك «القرش النمرية» هناك، ويأتي الهجوم، الذي وقع أمس، بعد أسبوع من مصرع رجل بهجوم سمكة قرش أثناء صيده بالرمح في غرب أستراليا.