شرطة دبي تضبط متورطين في شجار بالسلاح الأبيض ومصور الواقعة

ضبطت شرطة دبي مجموعة من الشبان تورطوا في مشاجرة بأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى شخص آخر قام بتصوير الواقعة ونشرها دون موافقة الجهات المختصة.

وأفاد مصدر أمني لـ "الإمارات اليوم" بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وتهيب شرطة دبي بأفراد المجتمع في حالة رصد أي ظواهر سلبية الإبلاغ عنها عبر تطبيقها الذكي من خلال خدمة "عين الشرطة"، أو الاتصال بمركز القيادة والسيطرة (999).