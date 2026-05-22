"الزراعة والسلامة الغذائية" تُغلق منشأة "ملحمة أهل الراية" في أبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة "ملحمة أهل الراية - شركة الشخص الواحد ذ.م.م" الواقعة في جزيرة أبوظبي، حدبة الزعفرانة، شرق 32، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-2510591)، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، فضلاً عن خطورة ممارسات المنشأة على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار مخالفات السلامة الغذائية وعدم تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراء فوري لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلكين.

وأكدت الهيئة أن الإغلاق الإداري سيستمر إلى حين إزالة أسباب المخالفة، مع السماح للمنشأة باستئناف نشاطها فقط بعد تصحيح أوضاعها بالكامل والالتزام بجميع متطلبات السلامة الغذائية.

وأشارت إلى أن الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات يأتي ضمن خطة الهيئة لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في أبوظبي وخضوع جميع المنشآت الغذائية لتفتيش دوري للتأكد من امتثالها للاشتراطات مع التركيز على الحماية الاستباقية للمستهلكين وضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.