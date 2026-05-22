وفاة سائق «ريكفري» بسبب سقوط مركبة عليه أثناء إنزالها

لقي سائق مركبة قَطْر سيارات (ريكفري) مصرعه بمنطقة القصيص الصناعية في دبي، إثر سقوط سيارة عليه أثناء إنزالها من المركبة، في حادث أعاد التحذير من خطورة الإهمال في إجراءات السلامة المهنية خلال التعامل مع المركبات والمعدات الثقيلة.

ودعت شرطة دبي سائقي مركبات «الريكفري» إلى توخي أقصى درجات الحذر، والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة أثناء رفع السيارات وإنزالها، تفادياً لوقوع حوادث قد تنتهي بنتائج مأساوية.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، إن إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقت بلاغاً يفيد بوقوع الحادث، فانتقلت الفِرَق المختصة إلى الموقع، وتبيّن من المعاينة الأولية أن السيارة سقطت أثناء إنزالها نتيجة الإهمال، وعدم الالتزام بإجراءات السلامة المهنية المطلوبة، ما أدى إلى وفاته.

وأضاف أن خبراء حوادث السير والدوريات المرورية أجروا المعاينة الميدانية ورفع الأدلة الفنية، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحليل أسبابها بدقة، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود خلل أثناء تشغيل الرافعة، إلى جانب عدم تثبيت الحفارة والمركبة بشكل آمن خلال الإنزال.

وأوضح بن سويدان أن الدوريات المرورية عملت على تأمين موقع الحادث، وتنظيم حركة السير في المنطقة الصناعية، لتجنب وقوع ازدحامات أو حوادث إضافية، ولتسهيل وصول فِرَق الإسعاف والإنقاذ.

وأكّد أن هذا النوع من الحوادث يكشف حجم المخاطر المرتبطة بعدم الالتزام بمعايير السلامة المهنية خلال عمليات النقل والتحميل، سواء على الطرق العامة أو داخل المواقع الإنشائية، مشدداً على ضرورة التقيد بإجراءات الأمن والسلامة عند التعامل مع المعدات الثقيلة والمركبات المخصصة للرفع والنقل.

وأشار إلى أن برامج التوعية الميدانية والحملات الإعلامية المتخصصة تستهدف تعزيز السلوك الآمن، والحد من مسببات الحوادث، كما تواصل شرطة دبي توظيف الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة لرصد السلوكيات الخطرة، وتعزيز مستويات السلامة على الطرق وفي المواقع العامة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، والحد من الحوادث الناجمة عن الإهمال أو سوء الاستخدام.