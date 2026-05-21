وفاة سائق «ريكفري» في حادث سقوط غير معتاد في دبي

لقي سائق مركبة قَطر سيارات «ريكفري» مصرعه في منطقة القصيص الصناعية بدبي، إثر سقوط سيارة عليه أثناء عملية إنزالها من المركبة، في حادث أعاد التحذير من خطورة الإهمال في إجراءات السلامة المهنية خلال التعامل مع المركبات والمعدات الثقيلة.

ودعت القيادة العامة لشرطة دبي سائقي مركبات «الريكفري» إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بإجراءات الأمن والسلامة أثناء عمليات رفع وإنزال السيارات، تفادياً لوقوع حوادث مشابهة قد تنتهي بنتائج مأساوية.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، إن إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقت بلاغاً يفيد بوقوع الحادث، حيث انتقلت الفرق المختصة إلى الموقع، وتبين من المعاينة الأولية أن السيارة سقطت بشكل مفاجئ أثناء عملية إنزالها نتيجة الإهمال وعدم الالتزام بإجراءات السلامة المهنية المطلوبة، ما أدى إلى سقوطها مباشرة على سائق «الريكفري» ووفاته في موقع الحادث.

وأضاف أن فرق خبراء حوادث السير والدوريات المرورية باشرت فور وصولها إجراءات المعاينة الميدانية ورفع الأدلة الفنية، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحليل أسبابها بدقة، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود خلل مرتبط بسوء تقدير أثناء تشغيل الرافعة، إلى جانب عدم تثبيت الحفارة والمركبة بالشكل الآمن خلال عملية الإنزال.

وأوضح العميد جمعة بن سويدان أن الدوريات المرورية عملت على تأمين موقع الحادث وتنظيم حركة السير في المنطقة الصناعية، لتجنب وقوع ازدحامات أو حوادث إضافية، بالتزامن مع تسهيل وصول فرق الإسعاف والإنقاذ التي تعاملت مع البلاغ بشكل سريع.

وأكد أن هذا النوع من الحوادث يكشف حجم المخاطر المرتبطة بعدم الالتزام بمعايير السلامة المهنية خلال عمليات النقل والتحميل، سواء على الطرق العامة أو داخل المواقع الإنشائية، مشدداً على ضرورة التقيد التام بإجراءات الأمن والسلامة عند التعامل مع المعدات الثقيلة والمركبات المخصصة للرفع والنقل.

وأشار مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إلى أن القيادة العامة تولي اهتماماً كبيراً برفع مستوى الوعي بين السائقين والعاملين في القطاعات المختلفة، عبر برامج التوعية الميدانية والحملات الإعلامية المتخصصة التي تستهدف تعزيز السلوك الآمن والحد من مسببات الحوادث.

وأضاف أن شرطة دبي تواصل كذلك توظيف الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة لرصد السلوكيات الخطرة وتعزيز مستويات السلامة على الطرق وفي المواقع العامة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من الحوادث الناجمة عن الإهمال أو سوء الاستخدام.