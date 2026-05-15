وفاة شخص وإصابة 19 في تصادم حافلة عمال وشاحنة بدبي

أعلنت شرطة دبي وفاة شخص وإصابة 19 آخرين بإصابات متفاوتة، إثر حادث اصطدام بين حافلة نقل عمال وشاحنة على شارع اليلايس، بعد جسر شارع الشيخ زايد بن حمدان باتجاه شارع الإمارات، نتيجة توقف مفاجئ للحافلة في وسط الطريق بسبب عطل فني، قبل أن تصطدم بها شاحنة من الخلف.

وأفاد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، بأن الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة 19 آخرين، بينهم ثماني إصابات بليغة، وإصابتان متوسطتان، وتسع إصابات بسيطة، مشيراً إلى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحافلة تعرضت لعطل فني أدى إلى توقفها بشكل مفاجئ في وسط الطريق، فيما اصطدمت بها الشاحنة نتيجة الإهمال وعدم الانتباه، وعدم ترك مسافة أمان كافية.

وأشار إلى انتقال خبراء قسم المعاينة من إدارة حوادث السير إلى موقع الحادث لجمع الأدلة ومعرفة الأسباب الدقيقة التي أدت إلى وقوعه، فيما عملت الدوريات المرورية على تأمين الموقع، وتسهيل وصول فرق الإنقاذ والإسعاف، إلى جانب تحويل حركة السير إلى مسارات بديلة، بعد أن تسبب الحادث في ارتداد مروري لمسافات طويلة.

وحذّرت القيادة العامة لشرطة دبي من خطورة الوقوف في وسط الطريق نتيجة الأعطال الفنية أو نفاد الوقود أو تعطل الإطارات، مؤكدة ضرورة التأكد من سلامة المركبة قبل قيادتها، وعدم تركها متوقفة في المسارات المرورية، لما يشكله ذلك من خطر مباشر على مستخدمي الطريق.

وأكد بن سويدان أن الوقوف وسط الطريق يُعد من أخطر المخالفات المرورية التي تتسبب في حوادث بليغة ووفيات، داعياً السائقين إلى التواصل فوراً مع الشرطة حال تعطل المركبة وتعذر تحريكها، حتى تتمكن الدوريات من تأمين الموقع، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الركاب ومستخدمي الطريق.

وأشار إلى أن مخالفة الوقوف وسط الطريق تبلغ غرامتها 1000 درهم وست نقاط مرورية، إضافة إلى تطبيق مخالفة عرقلة حركة السير المنصوص عليها في المادة (98) وقيمتها 500 درهم.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات السلامة فور تعطل المركبة، من خلال تشغيل الإشارات التحذيرية، ووضع المثلث العاكس بمسافة كافية، لتنبيه السائقين القادمين من الخلف، وتأمين الركاب، والابتعاد عن الطريق، ثم التواصل مع غرفة عمليات شرطة دبي لطلب المساعدة.

العميد جمعة بن سويدان:

. الحافلة تعرضت لعطل فني أدى إلى توقفها بشكل مفاجئ، فاصطدمت بها الشاحنة نتيجة الإهمال وعدم الانتباه وعدم ترك مسافة أمان كافية.