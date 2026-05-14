من المعثورات إلى تقارير الحوادث.. «على دربك» تنقل خدمات الشرطة إلى محطات الوقود

هاتفٌ مفقود، محفظة سقطت على الطريق، أو حقيبة ضائعة.. لم يعد الأمر يستلزم الذهاب إلى مركز الشرطة، أو انتظار إجراءات طويلة، إذ تتيح مبادرة «على دربك»، التابعة لشرطة دبي، تسليم المعثورات عبر محطات التزود بالوقود، البالغ عددها نحو 158 محطة موزعة في الإمارة، ضمن حزمة خدمات شرطية ومجتمعية أسهمت في تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية.

وكشفت شرطة دبي عن إعادة 2013 من المفقودات والمعثورات إلى أصحابها منذ إطلاق المبادرة، إلى جانب إنجاز 3981 تقريراً للحوادث المرورية البسيطة، وتقديم خدمات متنوعة تشمل البلاغات الإلكترونية وتقارير الحوادث ضد مجهول وخدمة «عين الشرطة»، ما أسهم في توفير كلفة تشغيلية تُقدر بنحو 367 مليون درهم.

وقال رئيس فريق مبادرة «على دربك»، النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، لـ«الإمارات اليوم» على هامش ملتقى الشركاء أمس بحضور القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، إن خدمة مثل «تقارير الحوادث البسيطة» تعد من أكثر المعاملات شيوعاً وطلباً من جانب الجمهور، وكان الشخص الذي يتعرض أو يتسبب في حادث مروري سابقاً يقف في الطريق منتظراً الدورية بعد الاتصال بغرفة القيادة والسيطرة، ثم قد يضطر إلى التوجه لمركز الشرطة، للفحص وإعداد التقرير ثم التواصل مع شركة التأمين للحصول على تقرير الحادث، لكن كل هذه الخطوات اختزلت في زيارة سريعة إلى محطة البترول يجلس فيها المتعامل بسيارته وينفذ له موظف المحطة المعاملة المطلوبة، ويتلقى التقرير خلال أقل من ساعة واحدة.

وأفاد الكعبي بأن المبادرة بدأت بتقديم خدمات مرورية سريعة في محطات التزود بالوقود، أبرزها خدمة تقارير الحوادث المرورية البسيطة، التي تعد من أكثر الخدمات استخداماً بين السائقين، قبل أن تتوسع لاحقاً لتشمل ثماني خدمات شرطية ومجتمعية متنوعة، من بينها بلاغات الجرائم الإلكترونية، وتقارير الحوادث ضد مجهول، وخدمة المفقودات والمعثورات، وتصليح المركبات، وخدمة «عين الشرطة»، إضافة إلى خدمتي الشكاوى العمالية وأصحاب الهمم.

وأظهرت نتائج المبادرة، منذ إطلاقها، إقبالاً واسعاً من الجمهور على الخدمات المقدمة عبر محطات الوقود، إذ تم إنجاز 3981 تقريراً للحوادث المرورية البسيطة، إلى جانب 1375 بلاغاً لحوادث ضد مجهول، فيما سجلت خدمة «عين الشرطة» 296 بلاغاً، وبلغ عدد البلاغات الواردة عبر خدمة الجرائم الإلكترونية «E-Crime» نحو 97 بلاغاً، إضافة إلى إعادة 2013 من المفقودات والمعثورات إلى أصحابها.

وأكد الكعبي أن المبادرة، التي تنفذ بالشراكة مع شركات التزود بالوقود «إينوك» و«أدنوك» و«إمارات»، تستهدف اختصار زمن تقديم الخدمة والتسهيل على المتعاملين، من دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الشرطة، عبر توفير خدمات شرطية مرنة داخل 158 محطة موزعة في مختلف مناطق دبي.

وتابع أن خدمة «المعثورات» تعد كذلك من المعاملات التي يحتاجها الجمهور وكانت تستلزم سابقاً الذهاب إلى مركز الشرطة وتسجيل محضر بالأغراض المفقودة أو المعثور عليها، لكن لم يعد الأمر يستلزم كل هذا المجهود حالياً، إذ دربت شرطة دبي موظفي محطات البترول على تقديم هذه الخدمة لأفراد المجتمع بكل سهولة وسرعة، فبإمكان أي شخص إيداع المعثورات التي يجدها لدى أقرب محطة له.

وأفاد الكعبي بأن أغلب أفراد المجتمع يذهبون بشكل دوري إلى محطات البترول، وهي قريبة من المنازل وأماكن العمل، لذا فإن الشراكة مع محطات البترول أسهمت في التسهيل على الناس وتقليل مشقة الحصول على خدمات ضرورية ومعاملات يحتاجها الجميع.

وأوضح أن المبادرة تمثل نموذجاً عملياً لتوجهات «تصفير البيروقراطية»، إذ نجحت في تقليص الإجراءات والمتطلبات والوقت اللازم للحصول على الخدمات، بما انعكس على رفع مستوى سعادة المتعاملين وتحسين جودة الحياة، إلى جانب تحقيق وفر تشغيلي بلغ نحو 367 مليون درهم.

وفي ختام الملتقى، كرّم الفريق عبدالله المري شركاء المبادرة وهم: المدير التنفيذي لبرنامج تصفير البيروقراطية، هشام أميري، وممثلو شركات التزود بالوقود، والمتميزون، وفريق عمل المبادرة، تقديراً لجهودهم في دعم المبادرة وإنجاحها، وتعزيز التعاون المشترك لتحقيق مستهدفات شرطة دبي في تقديم خدمات استباقية ومبتكرة للمجتمع.