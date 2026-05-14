37دولة تُشارك في «آيسنار 2026» بأبوظبي

تنطلق فعاليات الدورة التاسعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار 2026)، من 19 إلى 21 مايو الجاري، في مركز أدنيك أبوظبي، ويشهد المعرض مشاركات من 37 دولة بنسبة نمو 6%، مقارنة بالدورة السابقة، منها تسع دول تشارك للمرة الأولى.

وتفصيلاً، أكد مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار 2026)، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، خلال مؤتمر صحافي، أمس، للإعلان عن مستجدات المعرض، أن الدورة التاسعة من «آيسنار» تُمثّل النسخة الأكبر في تاريخ الحدث، وتعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في دعم منظومات الأمن الوطني ودرء المخاطر، من خلال استقطاب نخبة من صناع القرار والخبراء، والشركات العالمية المتخصصة في التقنيات الأمنية الحديثة.

وأشار إلى أن تنظيم «آيسنار 2026» يأتي تزامناً مع قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام، التي تجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للحوار الأمني، وصناعة الحلول المستقبلية، من خلال مناقشة أبرز التحديات والتحولات التي يشهدها العالم، وتسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في دعم منظومات الأمن والطوارئ وتعزيز استدامتها، بما ينسجم مع توجهات وزارة الداخلية في تبنّي أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة.

وأضاف اللواء الريسي أن «آيسنار 2026» يشهد إطلاق عدد من المبادرات النوعية الجديدة، أبرزها «منتدى الذكاء الاصطناعي للأمن» وهاكاثون «Code Breaker»، إلى جانب منصة «سيارات الإطفاء»، بما يُعزّز تبادل الخبرات واستشراف مستقبل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على أحدث الحلول والتقنيات في مجالات حماية البنية التحتية والاستجابة للطوارئ، مؤكداً أن المعرض يواصل ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتعاون الأمني والابتكار.

وسيشهد «آيسنار» للمرة الأولى إطلاق «منتدى الذكاء الاصطناعي للأمن»، وهو منصة استراتيجية رفيعة المستوى.

وتمتد فعاليات المنتدى على مدار ثلاثة أيام، بحيث تجمع قادة الحكومات، والأجهزة الأمنية، ومزودي التكنولوجيا، وخبراء الذكاء الاصطناعي.

كما سيشهد الحدث إطلاق هاكاثون Code Breaker، وهي مسابقة يشارك فيها المتنافسون في محاكاة سيناريوهات واقعية للأمن السيبراني، بما يُبرز أهمية أنظمة الحماية الرقمية باعتبارها خط الدفاع الأول لتأمين البنية التحتية الحديثة، ويقدّم رؤى عملية حول التهديدات المتطورة والابتكارات المتقدمة في مجال الأمن السيبراني.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك حميد مطر الظاهري: «يعد معرض آيسنار منصة استراتيجية تُسهم في تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعكس النمو المتواصل للحدث مرونة الاقتصاد الوطني، وقدرة قطاع صناعة المعارض على تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، وذلك عبر فتح أسواق جديدة، وبناء شراكات نوعية، ونقل وتوطين المعرفة في الدولة».

وكشف الظاهري أن الدورة الحالية تشهد نمواً في جميع مؤشرات الأداء، من حيث المساحة والشركات العارضة والدول المشاركة، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة بنسبة 19%، ليصل إلى 253 شركة عارضة، مقارنة بالدورة السابقة، كما زادت المساحة الإجمالية للمعرض لتصل إلى 28 ألف متر مربع، بنمو 17%، مقارنة بالدورة الماضية.

وأوضح أن الشركات الوطنية تُمثّل 60% من إجمالي الشركات العارضة، ونسبة 40% للشركات العالمية، في حين تمثّل الشركات الصغيرة والمتوسطة 20% من مجموع الشركات العارضة، وهو ما يؤكد دور هذا المعرض في تمكين هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى استقطاب مشاركات من 37 دولة بنسبة نمو 6%، مقارنة بالدورة السابقة، منها تسع دول تشارك للمرة الأولى.

وسلط نائب رئيس أكاديمية ربدان، سالم سعيد السعيدي، الضوء على النسخة الأولى من «قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام 2026»، الحدث المصاحب لمعرض «آيسنار 2026»، مؤكداً أن القمة تُمثّل منصة دولية تجمع نخبة من القيادات الأمنية والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة مستقبل الأمن والجاهزية الوطنية، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وأوضح أن القمة تشهد مشاركة ما يزيد على 60 متحدّثاً من أكثر من 15 دولة، إلى جانب نخبة من المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية والجامعات ومراكز الفكر والدراسات، بما يُعزّز الحوار الدولي والتعاون المشترك لتطوير حلول أمنية أكثر استدامة وجاهزية، تعكس رؤية دولة الإمارات ونهجها الاستباقي في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.