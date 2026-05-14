انخفاض وفيات الحوادث المرورية في الفجيرة 18% خلال العام الماضي

سجّلت إمارة الفجيرة انخفاضاً في عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، خلال العام الماضي، بنسبة بلغت نحو 18%، بعد تراجعها من 11 وفاة في عام 2024 إلى تسع وفيات خلال العام الماضي، وفق أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الداخلية، في العدد 29 من الكتاب الإحصائي لمركز الفجيرة للإحصاء.

وأظهرت الإحصاءات المتعلقة بحوادث المرور في الإمارة، خلال الفترة من 2023 إلى 2025، ارتفاع إجمالي الحوادث المرورية إلى 12 ألفاً و894 حادثاً خلال العام الماضي، مقارنة بـ11 ألفاً و954 حادثاً في عام 2024، و11 ألفاً و162 حادثاً في عام 2023.

وأوضحت البيانات أن حوادث الاصطدام شكّلت النسبة الأكبر من إجمالي الحوادث المسجلة، بعد ارتفاعها إلى 12 ألفاً و518 حادثاً خلال العام الماضي، مقارنة بـ11 ألفاً و531 حادثاً في عام 2024، بزيادة بلغت نحو 8.6%، بينما ارتفعت بنسبة تقارب 16.4% مقارنة بعام 2023 الذي سجّل 10 آلاف و753 حادثاً. كما ارتفعت حوادث التدهور إلى 186 حادثاً خلال العام الماضي، مقارنة بـ170 حادثاً في العام الذي سبقه، بنسبة زيادة بلغت نحو 9.4%، وبزيادة بلغت 16.2% مقارنة بعام 2023 الذي سجّل 160 حادثاً، بينما سجّلت حوادث الدهس 55 حادثاً خلال العام الماضي، مقابل 46 حادثاً في عام 2024، بارتفاع بلغ نحو 19.5%، مقارنة بـ45 حادثاً في عام 2023.

وفي المقابل، تراجعت حوادث صدم الحيوانات إلى 105 حوادث، خلال العام الماضي، مقارنة بـ167 حادثاً في عام 2024، بانخفاض بلغت نسبته نحو 37.1%، كما انخفضت بنسبة 35.6% مقارنة بعام 2023 الذي سجّل 163 حادثاً. كذلك انخفضت حوادث السقوط إلى 14 حادثاً خلال 2025، مقارنة بـ37 حادثاً في عام 2024، بانخفاض كبير بلغت نسبته نحو 62.2%. وأظهرت الإحصاءات ارتفاع عدد الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية إلى 235 إصابة خلال عام 2025، مقارنة بـ198 إصابة في عام 2024، بنسبة زيادة بلغت نحو 18.7%، بينما ارتفعت بشكل طفيف مقارنة بعام 2023 الذي سجّل 197 إصابة.

وتوزعت إصابات العام الماضي بين 26 إصابة بليغة، بانخفاض بلغت نسبته نحو 7.1% مقارنة بعام 2024، و70 إصابة متوسطة بارتفاع بلغ نحو 27.3%، و139 إصابة بسيطة بزيادة بلغت نحو 20.9%، بينما واصلت الإصابات البسيطة تسجيل النسبة الأعلى بين مختلف درجات الإصابات.

وتدرس القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ممثلة بإدارة المرور والدوريات، الملاحظات المرورية، وتتعامل معها بمرونة ومهنية عالية، بهدف التطوير المستمر، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، لدراسة خطوط ومسارات عبور المشاة التي تحتاج إلى إعادة تنظيم، بما يتماشى مع متطلبات السلامة المرورية، وطبيعة الحركة على الطرق.

ونفذت الجهات المتخصصة في شرطة الفجيرة خلال الفترة الماضية، تعديلات على عدد من مسارات عبور المشاة التي تبيّن حاجتها إلى التعديل، وذلك بعد دراسات ميدانية متخصصة هدفت إلى رفع مستوى الأمان، وتقليل المخاطر المرورية المحتملة.

وبيّنت أن بعض مواقع عبور المشاة، لاسيما القريبة من مخارج الدوارات، تتطلب معالجة مرورية دقيقة، نظراً إلى ما قد تسببه من توقف مفاجئ للمركبات أو إرباك للحركة المرورية، الأمر الذي يستدعي حلولاً تنظيمية مدروسة توازن بين سلامة المشاة وانسيابية الحركة المرورية.