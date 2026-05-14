سائق يصدم 3 سيدات ويهرب.. وشرطة رأس الخيمة تضبطه خلال 5 ساعات

ضبطت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في قسم المباحث والضبط المروري، وبالتعاون مع مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل، وإدارة التحريات والمباحث الجنائية، سائقاً آسيوياً فرّ من موقع حادث مروري بعد تسببه في إصابة ثلاث سيدات، وذلك خلال خمس ساعات من وقوع الحادث.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، المقدم عبدالله عبدالرحمن السامان، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً، في الساعة الواحدة والنصف من فجر الثلاثاء الماضي، يفيد بتعرض ثلاث سيدات من جنسية دولة آسيوية لحادث مروري في منطقة الجزيرة الحمراء، وهروب السائق المتسبب من موقع الحادث، وأضاف أنه تم على الفور الانتقال إلى موقع الحادث، وتشكيل خلية عمل للوصول إلى السائق الهارب، وأسفرت الجهود عن تحديد هويته وضبطه بعد مرور خمس ساعات من وقت وقوع الحادث، ثم إحالته إلى الجهات المتخصصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.