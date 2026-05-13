سائق يصدم 3 سيدات ويهرب.. وشرطة رأس الخيمة تضبطه خلال 5 ساعات

ضبطت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في قسم المباحث والضبط المروري، وبالتعاون مع مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل وإدارة التحريات والمباحث الجنائية، سائقاً آسيوياً فرّ من موقع حادث مروري تسبب في إصابة ثلاث سيدات، وذلك خلال خمس ساعات من وقوع الحادث.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، المقدم عبد الله عبد الرحمن السامان، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة الواحدة والنصف من فجر أمس الثلاثاء، يفيد بتعرض ثلاث سيدات من إحدى الجنسيات الآسيوية لحادث مروري في منطقة الجزيرة الحمراء، وهروب السائق المتسبب من موقع الحادث.

وأضاف أن الجهات المختصة انتقلت فوراً إلى موقع الحادث، وتم تشكيل فريق عمل مشترك للوصول إلى السائق الهارب، حيث أسفرت جهود الفريق عن تحديد هويته وضبطه بعد مرور خمس ساعات فقط على وقوع الحادث، مشيراً إلى أنه تمت إحالة السائق إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.