شخصان ينجحان في إنقاذ سائق بعد سقوط مركبته في البحر

أشاد مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة، العميد إبراهيم العاجل، بالموقف البطولي الإنساني الذي أبداه شخصان تمكّنا من إنقاذ قائد مركبة تعرّضت مركبته للتدهور والسقوط في البحر، نتيجة عطل مفاجئ في نظام الفرامل، مؤكداً أن ما قاما به يجسد قيم الشجاعة وروح المسؤولية المجتمعية، والتعاون الإنساني في التعامل مع الحالات الطارئة.

وثمّن العاجل سرعة استجابتهما وتدخّلهما الفوري، موضحاً أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بسقوط مركبة في البحر، وعلى الفور انتقلت الفِرَق المختصة إلى الموقع، إذ تبيّن أن قائد المركبة لم يتمكن من الخروج منها بسبب تعطل الأبواب، وعدم قدرته على كسر الزجاج، بينما بادر الشخصان بالقفز في البحر، وإخراج قائد المركبة إلى بر الأمان.

ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية، وترسيخ قِيَم التعاون الإيجابي بين أفراد المجتمع، إلى جانب تكريم النماذج المشرفة التي تُسهم، بمواقفها الإنسانية، في دعم منظومة الأمن والسلامة والحفاظ على الأرواح.

وأعرب المكرّمان عن شكرهما وتقديرهما لشرطة الشارقة على هذا التكريم، مؤكدَين أن ما قاما به نابع من واجب إنساني، وتجسيد لقيم التعاون والمساعدة المتأصلة في مجتمع دولة الإمارات.