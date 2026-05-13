«طرق دبي» تُحدّث مناهج اختبارات رخصة قيادة المركبات الخفيفة

حدّثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين لرخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة في المركبات الحديثة المزوّدة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS).

وشملت التحديثات في مناهج التدريب، التحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام رصد البقعة العمياء، والانحراف عن المسار، وأنظمة دعم المسارات، ونظام مساعدة صف المركبة في المواقف المخصصة، ونظام الرؤية الليلة، ونظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ومثبّت السرعة التقليدي والتكيّفي، وغيرها من الأنظمة التقنية التي تتميّز بها المركبات الحديثة.

وأكد مدير إدارة ترخيص السائقين في مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، سلطان الأكرف، أن التحديثات التي أُجريت على مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين لرخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة تتطابق مع المعايير العالمية المعتمدة من قِبل المنظمة الدولية لاختبارات القيادة (CIECA)، وتهدف إلى تعزيز سلامة التنقّل وتوجيه وتحفيز سلوك السائقين، والحد من الحوادث.

وأضاف أن «هذه الإجراءات تصبّ في إطار تطبيق الهيئة أفضل الممارسات العالمية في ما يخص أساليب القيادة الحديثة لفئة سائقي المركبات الخفيفة، وطُبِّقَت بالتعاون مع منشآت تعليم القيادة، وأُضيفت كذلك إلى كتيب التعليم والمنهج النظري والعلمي للقيادة الآمنة والمحاضرات النظرية»، وأوضح أن التحديثات توفر للسائقين الاطلاع على أحدث التطورات في أنظمة مساعدة السائقين المتقدمة والبرامج التعليمية العالمية، ووفق منهج التدريب المستمر ومواكبة التطور المستمر للمركبات المزوّدة بالأنظمة الحديثة، وتابع: «بلغ عدد المتقدمين والمستفيدين من تطوير المنهج التدريبي أكثر من 250 ألف متدرب خلال الفترة الماضية، وتم إعداد ورش عمل لمنشآت تعليم قيادة المركبات في دبي، وذلك لضمان تغطية جميع أنظمة القيادة المتقدمة بناء على المركبات المتوافرة للتعليم، كل حسب مواصفاته».