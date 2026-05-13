عروض وهمية للحج.. بوابة جديدة للاحتيال الموسمي

حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً في «مركز مكافحة الاحتيال» بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، من أساليب الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بموسم الحج، عبر حملات وهمية وإعلانات مضللة تستهدف الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، مستغلة رغبتهم في زيارة بيت الله الحرام للاستيلاء على الأموال والبيانات الشخصية والمالية.

وأكد مركز مكافحة الاحتيال، في إطار حملة «كُن واعياً للاحتيال»، أن المحتالين ينشطون خلال هذه الفترة عبر نشر عروض جذابة على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، تتضمن أسعاراً منخفضة وباقات «مضمونة» وتسهيلات مزعومة لاستخراج التأشيرات والتصاريح بشكل عاجل، بهدف استدراج الضحايا لتحويل مبالغ مالية مقدماً، قبل الاختفاء من دون تقديم أي خدمات حقيقية.

وأوضح المركز أن هذا النوع من الجرائم يشهد ارتفاعاً ملحوظاً قبيل مواسم الحج والعمرة، مع زيادة الإقبال على البحث عن الحملات والعروض عبر الإنترنت، ما يدفع المحتالين إلى إنشاء حسابات وصفحات مزيفة، وانتحال أسماء مؤسسات وشركات معروفة، واستخدام شعارات وتصاميم احترافية، لإضفاء المصداقية على إعلاناتهم الوهمية.

وشددت شرطة دبي على أهمية التأكد من اعتماد حملات الحج والعمرة من الجهات الرسمية المختصة، وعدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة مهما بدت عروضها مغرية، داعية أفراد المجتمع إلى عدم تحويل أي مبالغ مالية قبل التحقق الكامل من الجهة المقدمة للخدمة، والتأكد من وجود مقر رسمي وسجل تجاري معتمد.

كما دعا مركز مكافحة الاحتيال الجمهور إلى تعزيز الوعي الإلكتروني، من خلال الاطلاع على منصة «e-Crime Hub» الخاصة بالتوعية بالجرائم الإلكترونية، والإبلاغ الفوري عن أي رسائل أو روابط أو إعلانات مشبوهة عبر منصة «e-Crime» أو من خلال الاتصال على الرقم (901) للحالات غير الطارئة.